8 شهداء في جنين، وواشنطن تدعم "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها"

ارتفع الى 8 عدد الشهداء في جنين حيث تتواصل الاثنين، الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي الذي ينفذ عملية توغل في المدينة هي الاوسع منذ عقدين، فيما اعلنت واشنطن دعمها "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستخدم الجيش الاسرائيلي طائرات مسيرة خلال العملية التي تاتي بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى ف مخيم جنين عمد فيها الى الاستعانة بالمروحيات، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة.

واضافة الى الشهداء الثمانية في مخيم جنين، فقد سقط شهيد تاسع في رام الله والبيرة اثناء تظاهرة خرجت تضامنا مع جنين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

واضاف البيان ان العدوان الاسرائيلي خلف كذلك 50 جريحاً بينهم 10 في حالة الخطر.

وثلاثة من الشهداء اعمارهم اقل من 17 عاما، والبقية ما بين 18 و23 عاما من العمر.

وكان الجيش الاسرائيلي كثف في الاشهر الماضية هجماته التي تستهدف جنين مع تزايد عمليات المقاومة ضد جنوده وكذلك المستوطنين الذين تصاعدت اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية بصورة غير مسبوقة.

دعم اميركي

وفي اول تعليق له على العدوان الاسرائيلي على جنين قال البيت الأبيض انه يراقب الوضع، مع تاكيده دعمه ما قال انه حقّ اسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وعمدت القوات الاسرائيلية التي توغلت في جنين ضمن عمليتها التي تشنها برا وجوا الى قصف العديد من المنازل والمواقع التي يشاهد الدخان متصاعدا منها، كما قامت بتجريف وحرث الشوارع بالمجنزرات.

ولا تزال تسمع اصوات انفجارات وتبادل لاطلاق النار في مخيم جنين، فيما تشاهد سيارات الاسعاف وهي تهرع لنقل الجرحى الى المستشفيات عابرة شوارع المخيم والمدينة التي انتشر فيها جنود الجيش الاسرائيلي.

وتعرضت عدة مركبات عسكرية اسرائيلية لهجمات بالقنابل في حين رشق فلسطينيون مركبات اخرى بالحجارة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد من داخل المخيم قوله ان جرافات قامت بتدمير منازل على ساكنيها، مشيرا الى فرار الكثيرين بحياتهم ودون ان يتسنى لهم سوى حمل القليل من امتعتهم.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله ان الجيش يضرب منطقة جنين "بقوة كبيرة"، فيما ابلغ العقيد ريتشارد هيشت المتحدث باسم الجيش الصحافيين ان العملية تستهدف "اشخاصا محددين".

ملاذ امن

واستهل الجيش الإسرائيلي العملية التي قال انها قد تستمر ساعات وربما اياما، بقصف أهداف في مخيم جنين.

وقال المتحدث هيشت ان العملية تركز على البنية التحتية في المخيم، مضيفا ان القوات الاسرائيلية ستخرج من هناك بمجرد تحقيق ما تحتاج الى تحقيقه، على حد قوله.

واوضح ان الهدف الرئيسي هو انهاء حالة المخيم كملاذ يحتمي به المقاومون بعد تنفيذهم العمليات ضد الجيش الاسرائيلي والمستوطنين، مؤكدا انه "لن يكون هناك ملاذ آمن لهؤلاء الارهابيين وهذا هو سبب تحركنا".

وتحدث هيشت عن اعتقالات قام بها الجيش الاسرائيلي في المخيم والمدينة، لكنه لم يحدد عددا بسبب انها لا تزال متواصلة.

واشار الى ان العملية "يشارك فيها النخبة من كل القوات الاسرائيلية".