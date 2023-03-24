8 قتلى في قصف اميركي على مواقع لحزب الله

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 8 اشخاص موالين لايران والاحزاب الشيعية التابعة لها لقوا حتفهم في غارات اميركية على مواقعهم بعد قليل من مقتل متعاقد اميركي في قصف اتهم فيه حلفاء ايران

من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية ان "قواتنا ردت أمس على هجوم أدى لمقتل مقاول أمريكي وإصابة آخر وعدد من الجنود في سوريا" واشارت الى ان هجماتها استهدفت منشآت تابعة لجماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني محددا تنظيم حزب الله اللبناني في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي



كما قالت القيادة المركزية الاميركية ان القصف الأميركي استهدف مستودع ذخيرة يتبع للحرس الثوري الإيراني قرب مبنى مركز نصر سابقا وموقعا آخر في محيط شارع بور سعيد وسط مدينة دير الزور