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8 قتلى في قصف للنظام السوري على منطقة “خفض التصعيد”

8 قتلى في قصف للنظام السوري على منطقة “خفض التصعيد”
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