8 قتلى في قصف للنظام السوري على منطقة “خفض التصعيد”

امرأة جريحة مغطاة بالغبار بعد قصف نفذه النظام السوري، الجمعة، على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب

قتل 8 مدنيين وأصيب 9، جراء قصف مدفعي للنظام السوري، استهدف قرى وبلدان بمنطقة “خفض التصعيد”.

وشملت المناطق المستهدفة بلدة خان شيخون، وقرى: الخوين، وتلمنس، ومعرشمرين، وسكيك، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، إضافة إلى بلدة قلعة المضيق، وقريتي الشريعة والحويجة، في الريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط).

وأفاد مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، أن مناطق جنوبي إدلب وشمالي حماة، تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي عنيف منذ مساء الجمعة.

وقال حاج يوسف، “قتل 8 مدنيين بينهم 3 نساء و5 أطفال وأصيب 9 في القصف على الأحياء السكنية بخان شيخون”.

ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ من قبل فرق الدفاع المدني، يخشى من زيادة أعداد القتلى والمصابين بسبب استمرار القصف على المنطقة.

ومنذ بداية 2019، قتل 53 مدنيًا وأصيب أكثر من 220 آخرين، جراء الهجمات الجوية والبرية لقوات النظام على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منتهكة اتفاق “سوتشي”، المبرم بين تركيا وروسيا وإيران في 2018، والذي رسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة.