8 قتلى من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان غرب البلاد

قتل 8 من عناصر الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، في هجوم على مخفر في ولاية غور غرب البلاد، نفذه مسلحو حركة طالبان.

وقال نائب والي غور، حبيب الله رادمانيش، في تصريح صحفي، إن مسلحي الحركة سيطروا على المخفر، في منطقة باند بايان، لفترة قصيرة عقب الهجوم.



وأضاف رادمانيش، أن اشتباكا بين المهاجمين وقوات الأمن اندلع عقب الهجوم، سقط فيه عدد كبير من مقاتلي طالبان.

وأعلن رئيس الأطباء في مستشفى غور، مقتل 8 من الشرطة، وإصابة خمسة آخرين يخضعون للعلاج.

ولم يصدر بيان عن حركة طالبان بخصوص الهجوم.

وكانت الرئاسة الأفغانية، أعلنت في بيان أمس السبت، أن واشنطن وكابول تصران على ضرورة إجراء "حوار بين الأفغان"، وذلك بعد محادثات أجراها مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد مع الرئيس أشرف غني.

وتأتي زيارة خليل زاد في إطار جولة في المنطقة. وسيتوجه بعد كابول إلى قطر التي تستضيف المحادثات بين الأمريكيين وحركة طالبان.

وصرحت الولايات المتحدة الجمعة، بأنها متفقة مع الصين وروسيا على نقطة أساسية في مفاوضات السلام حول أفغانستان، وهي انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.

وتنظم أفغانستان اعتبارا من الاثنين اجتماعات للمجلس الكبير (اللويا جيرغا) الذي سيناقش فيه موفدون من جميع أنحاء البلاد، الحرب وجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان.

الأناضول