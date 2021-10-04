8 قتلى من داعش خلال اشتباكات قرب السفارة الروسية في "كابل"

قتل 8 عناصر من تنظيم داعش، اليوم الأحد، خلال اشتباكات مع قوات طالبان على بعد مئات الأمتار من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وأشارت وكالات إلى اعتقال ثلاثة عناصر آخرين من داعش ضمن عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات طالبان في كابل.

وتمكنت "طالبان" أمس الأحد ، من القضاء على مجموعة لمسلحي داعش جراء اشتباكات في إحدى مناطق العاصمة.

وقال مصدر: "تم قتل مجموعة مسلحين لداعش في منطقة خير خانة بعد تبادل وجيز لإطلاق النار".

وذكر شاهد عيان أنه تم سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة الـ17 بكابل بما في ذلك من أسلحة عادية وثقيلة من قبل طرفين لم يحددهما.

وبسطت حركة "طالبان" السيطرة على كامل أراضي أفغانستان تقريبا، بما في ذلك كابل، في أواسط أغسطس في ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من البلاد. ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان".