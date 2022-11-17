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21 قتيلا من عائلة ابو ريا باحتراق منزلهم في غزة

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:00
8 قتلى من عائلة ابو ريا باحتراق منزلهم في غزة
8 قتلى من عائلة ابو ريا باحتراق منزلهم في غزة

ارتفع الى 21 عدد الضحايا من عائلة ابو ريا الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة احتراق منزلهم في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال القطاع لكن مصادر اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن ارقام اكبر من ذلك 

وحسب الحصيلة الاولية فان الوفيات 7 أطفال وسيدة واحدة و2 رجال من بينهم المهندس ماهر ابو ريا مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة ، ويبدو ان الحريق اندلع في منزل والده 

 

 

وتم نقل الجثث الى مستشفى الأندونيسي وقالت مصادر ان هناك عدد كبير من الاصابات بين متوسطة وخطيرة

وقال  المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة اياد البزم في تصريحات  ان حريق جباليا التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني وان الأجهزة المختصة تتابع الحدث وتعمل على اخماد الحريقـ واضاف ان الشرطة تقوم بإخلاء المصابين والوفيات

 

 

وقال شاهد عيان: "والله ماقدر واحد فينا يوصل العمارة من شدة وهول الحريق" ,,, "أولاد صغار قاعدين بنحرقوا وراجل وزوجته ومعازيم كانوا بحتفلوا بعيد ميلاد"

يتبع


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