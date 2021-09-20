8 قتلى وإصابات إثر إطلاق نار داخل جامعة "بيرم" الروسية (فيديو)

لقي 8 اشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، اليوم الإثنين، في جامعة بيرم الحكومية الروسية، إثر إطلاق نار من قبل أحد الطلاب.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان لها، أنها اعتقلت منفذ الهجوم، الذي تسبب بوقوع ضحايا.

وأظهر مقطع فيديو حالة الهلع التي انتابت الطلاب داخل مبنى الجامعة، الذين اضطروا للقفز من نوافذ الطابق الثاني.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورة من موقع التواصل الاجتماعي يُرجح أنها لمنفذ الهجوم، وهو حامل لسلاح وكمياة كبيرة من الرصاص.

وأظهرت صورة منفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الاسعافات في حرم الجامعة.

وصرحت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، إن مسؤولي تطبيق القانون حددوا هوية الطالب الذي من المفترض أنه أطلق النار، وتم اعتقاله.

وقالت: "وفقا للتقارير، في 20 سبتمبر/أيلول، فتح طالب، كان على أرض أحد مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، النار على آخرين. ويجري تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. تم تحديد هوية المشتبه به".

وأضافت: "قتل بنتيجة الحادث 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين، سيتم التأكد من أعداد القتلى والمصابين".