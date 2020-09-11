8 وفيات و652 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭‭‬‬‬ بين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ ‭‭‭37811‬‬‬ إصابة تعافى منها 26763 بينما بلغت حالات الوفاة 222.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الجمعة تسجيل 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد‭‭‭ ‬‬‬وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 157 حالة تلاها مدينة القدس وضواحيها بإجمالي 124 إصابة كما سجلت 80 إصابة في قطاع عزة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مصابا بفيروس كورونا “في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭‭‬‬‬ بين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ ‭‭‭37811‬‬‬ إصابة تعافى منها 26763 بينما بلغت حالات الوفاة 222.

