81 انتهاكا للاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين

حذرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم السبت، من استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، بهدف إسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة.

ورصدت وزارة الإعلام في تقرير لها 81 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال الفترة ما بين 1 يوليو/تموز إلى 30 سبتمبر/أيلول من العام الحالي 2019.

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واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي 51 صحفياً و12صحفية، وأكثر من 16 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعشرات المجموعات الصحفية، إضافة إلى اقتحام مطبعة والاستيلاء على معداتها.

يشار إلى أنه بلغ مجموع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 301 انتهاك، وبذلك يبلغ مجموع الانتهاكات منذ بداية العام لغاية 30 سبتمبر/أيلول ما مجموعه 382 انتهاكاً.

وتم رصد الانتهاكات خلال الربع الثالث للعام 2019 كالتالي: 33 انتهاكا خلال يوليو/تموز، و30 انتهاكا خلال أغسطس/آب، و18 انتهاكا خلال يوليو/حزيران.

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وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على التنكيل بالصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم لمنعهم من تغطية جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ونددت الوزارة بانتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وطالبت بحمايتهم من هذا النهج القمعي والتعسفي بحقهم، لمساندتهم في إيصال الصوت والصورة الفلسطينية بوضوح.

ومن خلال الرصد التفصيلي بين التقرير تعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاط بهدف منعهم من التغطية الإعلامية للانتهاكات الإسرائيلية، وتستمر هذه الانتهاكات الاحتلالية بحق الصحفيين حتى بعد الإفراج عن الأسرى منهم، كفرض غرامات مالية بآلاف الشواقل على الأسيرتين الصحفيتين إسراء لافي ولمى خاطر.

وتراوحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال الربع الثالث من حيث طبيعتها ما بين اعتقال وحكم بالسجن الفعلي.

وتفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات ما بين الإصابات بالرصاص الحي والمطاط في قطاع غزة بواقع 15 انتهاكا، وتمديد الاعتقال والتحقيق القاسي والمكثف في سجون الاحتلال بواقع 16 انتهاكا، وتوزعت الانتهاكات الأخرى 11 في القدس، 9 في الخليل، 5 في رام الله، 4 في قلقيلية، 3 في أريحا، و1 في جنين.