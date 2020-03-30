812 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا رغم تراجع الإصابات

قالت وكالة الحماية المدنية الإثنين إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا زاد 812 حالة وفاة إلى 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضا في العدد اليومي للوفيات.

غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة فقط، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس آذار، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقا.

وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و5974 يوم السبت.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم الإثنين، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق. وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.

