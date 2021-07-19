82% من السوريين تحت خط الفقر

وصلت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى اكثر من 82% متخطية عشرات البلدان التي عرف عنها تاريخيا المجاعة والجفاف، في الوقت الذي اقسم الرئيس السوري بشار الاسد اليمين الدستوري رئيسا للبلاد في فترة رئاسية لفترة رئاسية رابعة بعد ان ورثها عن والده الذي حكم البلاد لـ 3 عقود

الجوع في سورية تفوق على زيمبابوي وسيراليون

ووفق تقارير رسمية فان نسبة الجوع والفقر في سورية تفوقت على دول افريقية مثل “زمبابوي ومدغقشر وسيراليون” وتصدرت سوريا المرتبة الأولى عالميًا من حيث الفقر فيما سيزداد فقر السوريين سنة بعد أخرى وقدرت الأمم المتحدة عام 2020 عدد من هم بحاجة إلى المساعدات في سوريا خلال فصل الشتاء بنحو 3 مليون شخص.

انعدام الأمن الغذائي لمعظم السوريين

وقدر تقرير اممي 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما ان 11.7 مليون سوري بحاجة شكل من أشكال المساعدات كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم

وسبق أن كشفت دول أوروبية، عن أن سوريا تقف على حافة “المجاعة”، فيما كشفت تقارير انسانية أن نسبة عظمى من السوريين تتجاوز الـ 95 % أي لا يملكون شيئاً و يعتمدون على “اليوميات” للعيش أو المساعدات الإنسانية من الخارج من قبل ذويهم أو منظمات إنسانية