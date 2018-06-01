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83 شهيداً فلسطينيا ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي

83 شهيداً فلسطينيا ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي
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