اشتباكات مميتة بين رعاة ومزارعين تودي بحياة 85 شخصًا في بنيجيريا

قتل في اشتباكات جرت بين رعاة ومزارعين بولاية بلاتو بوسط نيجيريا نحو 85 شخصا وفقا لما أعلن عنه مسؤول محلي اليوم الخميس.

وأشار وزير دابوت دانيال رئيس مجلس الحكم المحلي إلى أنه عقب الهجمات التي وقعت الاثنين الماضي في منطقة مانغو تم انتشال 85 جثة .

ويسعى الجيش في نيجيريا إلى التصدي لتمرد جهادي عنيف في شمال شرق البلاد اضافة إلى توترات انفصالية في جنوبها الشرقي.

كما تشهد المجتمعات الريفية عنفا واسع النطاق في شمال غرب نيجيريا وكذلك في وسطها، حيث تقوم عصابات مسلحة بخطف عشرات الأشخاص من القرى وتطالب لاحقا بفديات مالية مقابل الإفراج عنهم.

وتعد أعمال العنف في الأرياف أحد أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو في أعقاب فوزه بالانتخابات الشهر الماضي، من خلال اقتراع شابته اتهامات بالتزوير.

