86 قتيلا في احتجاجات اثيوبيا

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي ارتفع إلى 86 قتيلا وحث المواطنين على مقاومة القوى التي تهدد وقف تقدم البلاد.

وقال أبي في مؤتمر صحفي مع مؤسسات صحفية محلية نشرته محطة فانا الإذاعية التابعة للحكومة "يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام".

وخرج أنصار الناشط جوهر محمد إلى الشوارع يومي 23 و24 أكتوبر- تشرين الأول للاحتجاج بعد أن قال إن الشرطة طوقت منزله في العاصمة أديس أبابا وحاولت سحب حراسه.

وذكر رئيس الوزراء أن معظم القتلى من العرقين الأمهري وأورومو مضيفا أنهم من المسلمين والمسيحيين.