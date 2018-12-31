865 غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال 2018

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 2000 طلعة قتالية من الطائرات المقاتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن 865 غارة على قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي، استهدفت منشآت وأنفاق ومواقع عسكرية تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

ونقلت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية عن إحصائية لجيش الاحتلال، أن "سلاح الجو شن 865 غارة هذا العام على قطاع غزة، وتم تدمير 15 نفقاً لحماس، فيما أطلق الفلسطينيون حوالي 1000 صاروخ من قطاع غزة نحو المستوطنات تم اعتراض حوالي 250 منها".

وبحسب الإحصائية، فإن الضفة الغربية شهدت توتراً كبيراً حيث قتل 16 مستوطناً في عمليات فلسطينية، بينهم 7 جنود، وأصيب 199 جندياً ومستوطناً هذا العام بسبب العمليات.

وأظهرت الإحصائية رصد وقوع 87 عملية هذا العام تنوعت بين طعن ودهس وإطلاق نار، فيما تم رصد 2057 عملية رشق حجارة و893 عملية رشق بالزجاجات الحارقة خلال هذا العام.

وبحسب التقرير أيضاً، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 2000 طلعة قتالية من الطائرات المقاتلة، وأكثر من 600 طلعة جوية قتالية من طائرات هليكوبتر وأكثر من 2300 طلعة قتالية من طائرات النقل والاستطلاع والمراقبة، وسجلت منظومة الطائرات بدون طيار في سلاح الجو 32 ألف ساعة طيران.