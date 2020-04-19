87 وفاة جديدة بالكورونا في إيران

يشكك بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل إيران وخارجها في الحصيلة الرسمية المعلنة حول ضحايا الكورونا.

سجلت إيران الأحد 87 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا الاجمالية إلى 5118 تزامنا مع تخفيف القيود على التجارة.

وهذا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه إيران أقل من 100 وفاة في اليوم، رغم أن حصيلة الأحد تزيد عن السبت بـ14 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جيهانبور إنه تم تسجيل 1343 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 82211.

ومن بين مجموع الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، تعافى 57023 مصابا وعادوا إلى منازلهم، ولا يزال 3456 مريضا في العناية المركزة.

وشكك بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل إيران وخارجها في الحصيلة الرسمية.

وسمحت الجمهورية الإسلامية السبت باستئناف نشاط بعض القطاعات الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في العاصمة طهران، وجاء ذلك بعد تطبيق القرار قبل أسبوع في محافظات أخرى.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع للجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد الأحد إنه يمكن للأنشطة "متوسطة المخاطر" استئناف نشاطها اعتبارا من يوم الاثنين.

لكنه لم يحدد القطاعات المعنية بالقرار وإن كان يشمل كامل البلاد أم مناطق بعينها.

وضمن مساعيها للحد من انتشار الوباء، أغلقت إيران الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية ومنعت التنقل بين المدن، لكنها تجنبت فرض إغلاق رسميّ.

وانتقد خبراء صحيون وبعض المسؤولين الرسميين قرار إعادة تنشيط الاقتصاد.