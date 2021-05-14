  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 9 اصابات على الأقل بإطلاق نار بولاية رود آيلاند الأمريكية

9 اصابات على الأقل بإطلاق نار بولاية رود آيلاند الأمريكية

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 01:33
9 اصابات على الأقل بإطلاق نار بولاية رود آيلاند الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وذكرت قناة WPRI التلفزيونية المحلية أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن 3 من الجرحى في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات المحلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة.

وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود عدد كبير من أفراد الشرطة بالقرب من مستشفى رود آيلاند، حيث تم رصد نحو 12 سيارة أمن بعد الحادث.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...