9 قتلى بهجوم على نزل على طريق سريع بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية السبت مقتل تسعة أشخاص في هجوم بأسلحة نارية في نزل على طريق سريع في البلاد ليل الجمعة السبت.

وأفادت الأمانة الفدرالية للأمن في بيان أن مجموعة مسلحة اقتحمت المكان الذي يضم فندقا صغيرا ومطعما يرتاده سائقو الشاحنات في ولاية غواناخواتو (وسط) قبل أن يفتحوا النار على مجموعة من ستة أشخاص.

وأخرج المسلحون ثلاثة أشخاص آخرين من المطعم وقاموا بقتلهم في موقف السيارات.

وأوضح البيان أن بين القتلى سيدتين إحداهما طباخة والثانية عاملة تنظيف، في هذا الهجوم الذي أسفر عن جرح شخص واحد أيضا، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

وتشهد المكسيك هجمات من هذا النوع باستمرار.

وتشكل ولاية غواناخواتو مركزا صناعيا مهما في البلاد حيث تنشط عصابات إجرامية متخصصة بسرقة الوقود.

وكانت المكسيك شهدت العام الماضي عددا قياسيا من جرائم القتل التي اودت بحياة 34 ألفا و582 شخصا، حسب إحصاءات رسمية. (أ ف ب)