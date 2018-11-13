9 قتلى في هجوم داعشي على منزل مسؤول سني

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المصادر الأمنية قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراءه.

قتل 9 عراقيين على الاقل في هجوم شنه مسلحون في محافظة الأنبار العراقية مستهدفين منزل ضباط بالحشد العشائري السني.

وقالت مصادر امنية ان النقيب مشعان حزماوي وثمانية أشخاص آخرون قتلو بعد أن اقتحم المسلحون منزله قرب حي الكرمة على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق الفلوجة

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المصادر الأمنية قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراءه.

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن عددا صغيرا من المسلحين لا يزال يعمل في المنطقة ويمكنه شن هجمات متفرقة.

والحشد العشائري شبكة من المسلحين السنة الذين يساندون الحكومة في حربها ضد الدولة الإسلامية.

وفقد التنظيم معظم محافظة الأنبار لصالح قوات الأمن العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة بمساندة المقاتلين العشائريين السنة في 2016. وكانت الدولة الإسلامية سيطرت على معظم شمال العراق عام 2014.

وأعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول 2017 لكن مسؤولي الأمن يقولون إن المسلحين لا يزالون يشنون تمردا بعد طردهم من كل الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها.