9 قتلى وفقدان 37 بانهيار مبى في روسيا

انتشل الطفل الرضيع بعد مرور أكثر من يوم واحد من وقوع الكارثة المأساوية.

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بانتشال طفل رضيع، وهو على قيد الحياة، من تحت الأنقاض في مدينة ماغنيتوغورسك التي انهار فيها أمس الاثنين مبنى سكني أدى لمصرع عدة أشخاص.

وانتشل الطفل الرضيع بعد مرور أكثر من يوم واحد من وقوع الكارثة المأساوية.

من جهته قالت خدمة الإسعاف إن الحالة الصحية للرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أو11 شهرا، صعبة للغاية.

هذا وأفاد رئيس مقاطعة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، بأن ما أنقذ الرضيع أنه كان لحظة وقوع الحادث داخل سريره وملفوفا.

وجاء في بيان صدر عنه: "سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء الطفل ... وإن ما أنقذ هذا الرضيع هو أنه كان يرقد في سريره وملفوفا بشكل جيد".

وانهار في مدينة ماغنيتوغورك، المبنى السكني المتعدد الطوابق جراء انفجار إنبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 35 شخصا في عداد المفقودين.



وسابقا اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بالعثور على 3 جثث لضحايا حادث انهيار المبنى في ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك (جنوب روسيا)، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 8 قتلى.

من جهتها أعلنت سلطات المقاطعة الحداد غدا الأربعاء على ضحايا الكارثة.

وأفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ بأنه تم تحديد هوية 5 قتلى، مضيفا أن أعمال البحث في مكان الحادث تجري دون توقف.

وأضاف الوزارة أن 5 مصابين جراء الحادث لا يزالون راقدين في المستشفى حتى اليوم، مضيفة أن أحدهم في حالة حرجة جدا.

ولا يزال مصير 37 من سكان المبنى المنهار غامضا حتى الآن. وحسب ما أعلن سابقا يعود سبب انهيار عدة طوابق من المبنى السكني إلى انفجار أنبوب الغاز.

هذا وأفاد بتوقف عمليتي إزالة الحطام والإنقاذ لمدة يوم واحد تقريبا بسبب خطر وقوع انهيار جديد في المبنى.

وجاء في بيان صدر بهذا الصدد أن اللجنة الحكومية اعتمادا على نتائج التحليل التفصيلي لحالة المبنى اتخذت قرارا حول ضرورة تفكيك وإزالة الهياكل والجدران المتدلية.

من جانبه أعلن رئيس المقاطعة، بوريس دوبروفسكي، أن حكومته تقوم حاليا بالبحث عن الأموال لشراء شقق جديدة للمتضررين جراء انهيار المبنى.

وقال: "سنبلغ الناس بالدعم المالي المخصص لهم، كما نبحث عن الأموال لشراء الشقق للمتضررين".