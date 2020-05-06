90 ألفا من طواقم الرعاية الصحية اصيبو بكورونا

قال المجلس الدولي للممرضين والممرضات، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وربما ضعف هذا العدد، وسط تقارير عن استمرار النقص في أدوات الحماية.

وذكر المجلس في بيان أن المرض أدى إلى وفاة أكثر من 260 من طواقم التمريض وحث السلطات على الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين والمرضى.

ويقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم حتى الآن، من 3 مليون و700 ألف حالة، تتواجد إجمالاً في نحو 185 دولة سجلت ظهور المرض في أماكن بها.

على صعيد حالات الوفاة، فقد بلغ حتى صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 257 ألف حالة وفاة، وتعافى من المرض وغادر مستشفيات الحجز الطبي حتى الآن ما يقرب من مليوني حالة.