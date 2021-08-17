91 عميدا للاسرى في فلسطين

قالت دراسة فلسطينية مختصة ان سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي ارتفع فيها اعداد عمداء الاسرى الذين امضو أكثر من 20 عاما بشكل متواصل داخل المعتقلات

91 عميدا

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى بلغت (91) أسيراً ، حيث دخلوا اليوم عامهم 21 عاماً بشكل متواصل وبما تحمله من معاناه وظروفاً صحية وانسانية غاية في التعقيد.

قائمة العمداء

وقد انضم إليها عدد من الاسرى وهم الأسير “محمد إدريس رشدان” من نابلس وهو معتقل منذ 26/7/2001 ،والأسير المقدسي “أحمد حسين خضر “وهو معتقل منذ 27/7/2001 ، ومحكوم بالسجن المؤبد، والأسير ” نضال سعيد زايد” من رام الله ، وهو معتل منذ 29/7/2001 ، ومحكوم بالسجن المؤبد ، سمير عبد الفتاح طوباسي” و” عزام نبيل سعيد ذياب ” وهما من جنين ، ومحكوما بالسجن المؤبد مدى الحياة انهي خلال اليومين الماضيين عامهما العشرين على التوالي وانضما الى قائمة عمداء الأسرى.

عمداء معتقلين منذ 30 عاما

وأضاف مدير مركز فلسطين، رياض الأشقر، أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً اقدمهم الأسيرين” كريم يونس” وماهر يونس” وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (35) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) .

ووأوضح أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم “الأسرى القدامى” وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم .

وطالب الأشقر كافة وسائل الاعلام بتسليط لضوء أكثر على هذه الشريحة من الأسرى التي افنت عمرها خلف القضبان من اجل حرية شعبها وكرامته، داعياصً كافة الفصائل والمؤساسات الفلسطينية، بالعمل الجاد والحقيقي من اجل اطلاق سراح هؤلاء الاسرى القدامى، ويكفيهم ما امضوا من أعمارهم في سجون الاحتلال.