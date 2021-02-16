92 % من الفلسطينيين سجلو للانتخابات

بلغت نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية 92%، وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين 2 مليون و5772 ألف فلسطيني مسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية.

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، فريد طعم الله، الثلاثاء، أن لجنة الانتخابات المركزية، ستقوم بوقف المراكز الميدانية للجنة الانتخابات عن استقبال طلبات تسجيل الناخبين الساعة الرابعة عصرا، كما سيتم إيقاف الموقع الإلكتروني للتسجل منتصف الليل.

عملية التسجيل الحالية تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنه لن يعاد فتح باب التسجيل مجددا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو/ تموز المقبل، مشددة على أن التسجيل شرط أساسي للسماح بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً.

وشددت اللجنة على جهوزية طواقم اللجنة المركزية للانتخابات، والتي ستعمل بعد انتهاء عملية التسجيل على معالجة البيانات، وتجهيز السجل لنشره في 1100 مركز من المراكز في كافة المحافظات الفلسطينية، وذلك لإطلاع المواطنين على بيناتهم، وتقديم الاعتراضات وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء عملية التسجيل الميداني للناخبين، تحضيرا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها العام الجاري.

وسنويا، تعمل اللجنة على تحديث سجل الناخبين عبر فتح التسجيل إلكترونياhttps://t.co/68NbEbJmpU — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2021

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات العامة بالتتابع انتخابات تشريعية في 21 مايو/أيار ، انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادم.

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