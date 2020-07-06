94 وفاة بكورونا في العراق، والسعودية تفتح باب التسجيل لحج "محدود جدا" 

سجل العراق 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما فتحت السعودية باب التسجيل لعدد "محدود جدا" من الأجانب المقيمين في داخلها، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة.

كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة. وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً , منهم 337 في العناية المركزة.

الى ذلك، فتحت الحكومة السعودية، باب التسجيل للأجانب المقيمين في داخلها، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت وزارة الحج والعمرة في تدوينة عبر حسابها في "تويتر"، الإثنين، إن باب الحجز مفتوح اعتبارا من اليوم وينتهي 18 ذو القعدة الجاري (9 يوليو/ تموز الحالي).

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جداً" من الحجاج، من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ولم تحدد المملكة عدد من سيسمح لهم بأداء الفريضة هذا العام.

ويتجاوز عدد الحجاج سنويا المليوني مسلم في أكبر تجمع بشري في مكان واحد على الإطلاق، ما يجعل تفشي الفيروس خطرا كبيرا في حالة السماح بالأعداد الطبيعية للحج.

وفي مارس/ آذار الماضي، كانت السعودية قد علقت العمرة بسبب الفيروس، فيما طلبت من المسلمين التريث قبل إبرام عقود الحج.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي وفيات "كورونا" في السعودية 1968 وفاة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و716 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (الحكومي)، البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا خلال موسم الحج.

وشمل البروتوكول عدة بنود أبرزها "منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعائر".

على صعيد اخر، رصدت وزارة الصحة العمانية، في بيان، 5 وفيات، و1557 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و735، بينها 218 وفاة، و29 ألفا و146 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 وفيات و703 إصابات بالوباء.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و644، بينها 373 وفاة، و41 ألف متعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 5 وفيات بالجائحة، و546 إصابة.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألفا و345، بينها 133 وفاة، و93 ألفا و898 حالة شفاء.

