97 قتيلا حصيلة انهيار مبنى فلوريدا في أمريكا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني بولاية فلوريدا إلى 97 قتيلا.

وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة “ميامي دايت” التابعة لفلوريدا، في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، إن فرق الإنقاذ التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار انتشلت 7 جثث أخرى من تحت أنقاض المبنى، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 97.

وأضافت ليفين كافا إن "قلوبنا وعقولنا دائما مع من فقدناهم، ومع العائلات الحزينة، وتلك التي لا تزال تنتظر".

وما زال البحث عن جثث مفقودين منذ 24 يونيو/حزيران الماضي.

ومن بين هؤلاء، تم التعرف على هوية 90 جثة، وتم إخطار أقرباء 88 منهم، بحسب المصدر نفسه.