97 قتيلا في السودان.. ومعارك عنيفة ونهب في "نيالا"

البوابة - ارتفعت حصية ضحايا الإشتباكات في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى 97 قتيلا، وسقوط نحو 942 مصابا من المدنيين والعسكريين، فيما أسفرت المعارك في مدينة نيالا عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال بيان صادر عن نقابة أطباء السودان: "منذ إندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، سقط ما لا يقل عن 97 قتيلا، وأن تلك الحصيلة لا تشمل كافة القتلى، خاصة وأن الكثيرين منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب صعوبة التحرك على الطرقات".

ميدانيا، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مواقع عسكرية بالقرب من قيادة الفرقة 16 مشاة، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مما دفع الجيش لإخلاء سكان من أحياء المدينة.

وتركزت المعارك في "نيالا"، منذ أمس الأحد، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، حول المقار العسكرية التابعة للطرفين، وكذلك مطار نيالا الدولي الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع.

عدد كبير من القتلى في نيالا

وكشف بيان أصدرته تنسيقية لجان مقاومة مدينة نيالا، النقاب عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في اليوم الثاني من الإشتباكات، مبينا أن الجيش طلب من سكان معظم أحياء المدينة مغادرتها والتوجه لمناطق أكثر أمنا.

وتحدث شهود عيان، عن تعرض سوق موقف الجنينة والملجة للنهب، وكذلك نهب محلات وهواتف المتسوقين في سوق زالنجي، من قبل عدد كبير من المسلحين الذين كانوا على متن دراجات نارية.

كما أفاد الشهود، بتعرض مقار عدد من المنظمات الأممية العاملة في نيالا، للنهب، من بينها مقر منظمة يونسيف ومفوضية اللاجئين.

مطار مروي العسكري

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الاحد عن سيطرته على مطار مدينة مروي الاستراتيجي والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، كما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى المطار.

مبنى الإذاعة والتلفزيون

وفي سياق آخر، طلب الجيش السوداني من سكان حي الملازمين بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، بإخلاء منازلهم، تمهيدا لإقتحام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية، المسيطر عليه من قبل قوات الدعم السريع.

وتطوق قوات الجيش المبنى، منذ يوم السبت الماضي، لوجود قوة من الدعم السريع داخل المبنى، مع العلم أن تلك القوة موجودة في "المقر" منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، في 11 أبريل عام 2019 .

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.