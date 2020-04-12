كورونا يطيح بوزير الداخلية التركي والبلاد تسجل 97 وفاة جديدة بالفيروس

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد استقالته من منصبه بعد انتقادات شديدة طالت إدارته حول ملف إغلاق المدن بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد جراءه الى 1198 بعد تسجيل 97 وفاة جديدة.

وكانت حالة من الهلع والفوضى إضافة إلى مشاجرات أمام محلات البقالة وأفران الخبز قد سادت في العديد من انحاء تركيا خلال اليومين الماضيين، بسبب نقص في الغذاء، إثر إعلان الحكومة التركية حظر التجول بطريقة مفاجئة، حيث تم تطبيق الحظر بعد ساعتين من إعلانه.

وفرضت السلطات حظر التجول مدة 48 ساعة في 31 مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت استقالة الوزير غداة اعلان وزارة الصحة الأحد، تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1198.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 56 ألفا و956 إثر تسجيل 4 آلاف و789 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ إلى 3 آلاف و446، بعد تسجيل 481 حالة جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 35 ألفا و720 فحصا طبيا حول كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 376 ألفا و100.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 1665، فيما تراجع عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 978.

وغرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر قائلا: "هناك انخفاض في عدد مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة".

وأضاف "هناك أيضا انخفاض في عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس، كلما أجرينا المزيد من الاختبارات، تم اكتشاف وعزل المزيد من الحالات وفق المتوقع".

وختم "نحن أقوياء في العلاج، إلا أن تحقيق النصر في هذا الكفاح، لا يمر عبر المشافي، بل بالبقاء في المنازل".