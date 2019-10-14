MEE تكشف عن وجود طحنون بن زايد في طهران بمهمة سرية

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن وجود الشخصية الإماراتية المهمة؛ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق ولي العهد الأصغر في طهران منذ 48 ساعة.

وقال الموقع، إن طحنون موجود هناك في مهمة سرية تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الخليجية.

ومهمة طحنون السرية، هي أعلى اجتماع بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة.

وتأتي المهمة السرية وسط أنباء عن محاولات إجراء محادثات بين السعودية وإيران من عدة أطراف.

كما تأتي هذه الزيارة بعد يوم من هجوم قالت طهران، إنه استهدف ناقلة نفظ لها قبالة سواحل جدة في البحر الأحمر.