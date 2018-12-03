Netflix الشرق الأوسط.. تكلفة أعلى مقابل خدمات أقل! (Shutterstock)

بقلم: رندة درويش

ترجمة: هبة الزغيلات

اكتسبت شركة Netflix الرائدة في مجال خدمات الترفيه عبر الإنترنت على مستوى العالم، شهرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط منذ اليوم الأول لانطلاقتها في العالم العربي نهاية عام 2016 وحتى يومنا هذا.

إلَّا أن هنالك بعض إشارات الاستفهام حول الأسباب التي ‎ دفعت شبكة Netflix الى رفع تكلفة خدماتها في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من أن كمية المحتوى تعتبر أقل مقارنة ببقية دول العالم.

ومنذ انطلاق خدمات Netflix في منطقة الشرق الأوسط، لاحظ مستخدموها أن الآلاف من المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية مفقودة من قائمتهم، في الوقت الذي تتواجد فيه ذات المسلسلات والأفلام ضمن قائمة المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنهم يدفعون نفس رسوم الإشراك الموحدة في جميع دول العالم والتي تبلغ قيمتها نحو 7.99 دولار شهريًا.

وفي تقرير حديث نشرته شركة "كومبيتيتش" ومقرها المملكة المتحدة، تبين أن اشتراك Netflix لمستخدمي الشرق الأوسط يكلّف أكثر من الضعف بناءا على تكلفة المحتوى الواحد بالمقارنة مع مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتمدت الشركة في تقريرها على الحجم الإجمالي لمكتبات Netflix في هذه البلدان، ثم مقارنتها بالاشتراك الشهري الذي يدفعه المستخدمون.

مكتبة Netflix حول العالم:

وفي ذات التقرير، تبين أن في دول مثل الأردن والعراق ولبنان والمغرب وتونس بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يدفع مستخدمو Netflix حوالي 70٪ أكثر من باقي دول العالم في الوقت الذي يحصلون فيه فقط على نصف حجم مكتبة Netflix من البرامج التلفزيونية والأفلام المتوفرة لباقي المشتركين حول العالم.

كما يسلط التقرير الضوء على Netflix كقيمة جيدة في جميع أنحاء العالم، حيث تم التوصل الى ان كندا تعدّ من أكثر الدول فعالية من حيث التكلفة لمشاهدة Netflix، في حين يدفع عملاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أكثر مما يدفع الكنديون بنسبة 10٪ أو 13٪ على التوالي.

ويعتقد أن Netflix اكتسب المزيد من التأثير في المنطقة، في حين توصلت التحليلات إلى حقيقة مفادها بأن 22٪ من مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط يستخدمون Netflix فعلًا.

وبالرغم من ذلك فإن مستخدمي Netflix في منطقة الشرق الأوسط لا زالو مستائين من عدم قدرتهم على مشاهدة برامجهم التلفزيونية المفضلة عبر الشبكة مع توفر نفس العروض في كل مكان آخر تقريبًا.

كما يزال مستخدمو Netflix في الشرق الأوسط يتسائلون عما إذا كانت الشبكة ستتجاوب معهم بهذا الأمر وتوفر لهم مكتبة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية تستحق ما يدفعونه!