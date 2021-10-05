QNB  و Ripple يعلنان شراكتهما لتعزيز خدمات الدفع الدولي

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن كونه أول بنك في قطر يقوم بإطلاق خدمة للتحويلات المالية تم تطويرها بالشراكة مع شركة Ripple ، المزود الرائد لحلول تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) للشركات.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، سيقوم QNB بتجربة تكنولوجيا الشبكة المالية العالمية من شركة Ripple، المعروفة بـ "RippleNet"، مع QNB فاينانس بنك في تركيا في إطار عملية تعميم هذه التكنولوجيا عبر المجموعة، مع خطط لتوسيعها لتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للتحويلات المالية في المستقبل.



ويهدف QNB، من خلال خدمة RippleNet، إلى تعزيز خدمات الدفع الدولي وتوسيع خدمة الحوالات المالية عبر العديد من البلدان من خلال تسلسل سريع. وستحقق هذه الشراكة خدمات دفع تكاد تكون فورية، وبالتالي تقديم تجربة فريدة ومتفوقة لعملاء QNB.

قالت السيدة/ هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "يسعى QNB دائماً إلى الابتكار كوسيلة لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وهذه الشراكة هي مبادرة أخرى لتبني التكنولوجيا المالية من قبل البنك بهدف تعزيز المنتجات التي يقدمها للعملاء."

وقال السيد نافين غوبتا، مديرRipple في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً ل QNB، من خلال الجمع بين الابتكار في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية لتعزيز تجربة الدفع الدولي، وتوسيع خدمة QNB للتحويلات الدولية باستخدام RippleNet في أسواق إضافية.

تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™

تتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يخدمون ما يقرب من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.