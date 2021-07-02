QNB يستمر بتصدر قائمة أفضل 1000 بنك عالمي بالشرق الأوسط وإفريقيا

تستمر مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصدر قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذا بانكر" لـ أفضل 1000 بنك في العالم، وذلك بحصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحصل QNB على المركز الأول في قطر والمنطقة بحسب إجمالي الأصول الذي ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 282 مليار دولار منذ ديسمبر العام الماضي، مما ممكنه من الحصول على المركز الـ 79 عالميا في القائمة.

وقد جاء تصنيف المجموعة بعد تقييم كل نقاط القوة والضعف لدى كل بنك من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية وهي: النمو والربحية والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والسيولة وجودة الأصول والرافعة المالية. والجدير بالذكر أن المؤشرات الثمانية متساوية القياس ومجهزة لتقييم ومقارنة أداء كل البنوك.

وكانت مجموعة QNB قد سجلت إنجازاً تاريخياً في العام الماضي بحصولها علي لقب أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أكد جهود المجموعة على تحقيق رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلاً في أكثر من 1,000 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهازاً.

