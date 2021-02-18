"SAMI": توطين 50% من قطاع الصناعات العسكرية في السعودية بحلول 2030

قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" إنها تسعى لتوطين ما يربو عن 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول عام 2030.

وتعتزم الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021"، خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في أبوظبي.

ومن المقرر أن تقوم شركة "SAMI" بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إذ يشهد القطاع حراكا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة.

وستقدم "SAMI" مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة "AEC" المملوكة بالكامل لشركة "SAMI"، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة "AACC"، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز"، وكذلك شركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية.