 حفل اشهار كتاب «القدس وأكناف بيت المقدس» للكاتبة سهاد قليبو

اقيم في المكتبة الوطنية قبل أيام حفل اشهار كتاب « القدس وأكناف بيت المقدس» للكاتبة والمؤرخة سهاد قليبو، ويتناول الكتاب الصادر عن دار الثقافة للنشر حقائق تاريخية عن مدينة القدس ويوثق لتاريخها من خلال البحث الميداني والصور والشواهد التي سجلتها الكاتبة خلال السنوات التي قضتها في تأليف الكتاب بهدف تعريف الأجيال على هذه المدينة.

وقال مدير المكتبة الوطنية نضال العياصرة الذي حضر حفل الاشهار مندوبا عن وزير الثقافة ان الكتاب يثري المكتبة العربية والعالمية ويعد فرصة للباحثين للوقوف على تاريخ المدينة، مبينا اهمية زيادة الدراسات من هذا القبيل التي تؤكد عروبة المدينة المقدسة للعالمين الاسلامي والمسيحي.

واوضحت المؤرخة قليبو ان الكتاب جاء لإظهار المكانة الخاصة للقدس عند المسلمين والمسيحيين وان هذا الحق لا ينكره أي انسان يدافع عن حقه، لافتة الى ما تضمنه الكتاب من صور تؤرخ لهذه المدينة المقدسة.

واشارت الى محاولات قديمة لتوثيق التاريخ من خلال كتب قيمة ومقالات لكن دون معلومات توثيقية، نظرا لعدم توفر الوسائل الحديثة والطفرة المعلوماتية في علوم الآثار واللغات، اضافة الى الاحتلال الاسرائيلي الذي وضع العقبات للوصول الى القدس.