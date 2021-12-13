«اللوفر أبوظبي» يحتفي باللغة العربية ينظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والمعهد الفرنسي في الإمارات، بالتعاون مع معهد العالم العربي - باريس وجامعة السوربون أبوظبي، أمسية شعرية في متحف اللوفر أبوظبي يوم 18 الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، إذ تأخذ الجمهور في رحلة فنية تمزج بين الشعر والفنون الإيقاعية والبصرية.

«اللوفر أبوظبي» يحتفي باللغة العربية

وتعتبر «الأمسية الشعرية» فعالية ثقافية سنوية ينظمها معهد العالم العربي في فرنسا وفي 15 بلداً عربياً في كل عام منذ عام 2016 وهي أمسية تشجع الحوار والتسامح بين الشعوب وتحتفل بجمالية اللغات من خلال الفن. وهذا العام، تستضيف الأمسية العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار التعاون القائم بين معهد العالم العربي - باريس ومركز أبوظبي للغة العربية.

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