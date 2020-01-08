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«حذاء ساتان أحمر» رواية جديدة للكاتبة ماجدة خيرالله 

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:54
«حذاء ساتان أحمر» رواية جديدة للكاتبة ماجدة خيرالله 

صدر مؤخرًا عن دار ديير رواية «حذاء ساتان أحمر» للكاتبة والناقدة الفنية والسيناريست ماجدة خيرالله، لتلحق بمعرض الكتاب 2020.
وكتبت «ماجدة»، في حسابها على «فيس بوك»: «(حذاء ساتان أحمر) أول رواية في شكل سيناريو تصدر لي، موعدنا معرض الكتاب القادم إن شاء الله».
يذكر أن ماجدة خير الله كتبت سيناريو وحوار العديد من الأعمال السينماية والتليفزيونية، أبرزها «وجه القمر» و«صباح الورد» و«الجانب الآخر من الشاطئ».

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