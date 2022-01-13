«شاعر المليون»: تأهل السعودي عايد حواس الحازمي انطلقت، أول من أمس، من مسرح «الإبداع» شاطئ الراحة، سادس أمسيات البرنامج الأول والأضخم في الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويبث عبر قناتي بينونة والإمارات.

«شاعر المليون»: تأهل السعودي عايد حواس الحازمي

لجنة تحكيم البرنامج

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقي الشعر النبطي.

وفي مطلع الأمسية رحب مقدمو البرنامج بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، حمد السعيد، الدكتور غسان الحسن، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وبدر صفوق.

وتأهل الشاعر عايد حواس الحازمي من السعودية بتصويت المشاهدين بنتيجة 71 %، بعد انتظار استمر لمدة 7 أيام، من الحلقة السابقة، فيما لم يحالف الحظ الشعراء (عبدالله حامد الزماي من السعودية، محمد الأسعدي من الكويت، ناصر حميد الطائي من سوريا).

«شاعر المليون»: تأهل السعودي عايد حواس الحازمي

قصائد شعرية

شارك شعراء الأمسية السادسة بقصائد شعرية أخذت جمهور الشعر والمشاهدين عبر الشاشات إلى رحلة بين فضاء الفكر وسماء الروح، إذ شهدت الأمسية مشاركة (أحمد العماش من البحرين، سعود سليمان الفليح من السعودية، عبدالكريم البدراني من السعودية، عبدالله بن خشمان الهاجري من الكويت، عبدالله المسيلي الحارثي من السعودية، هلال سلمان الشرفات من الأردن).

«شاعر المليون»: تأهل السعودي عايد حواس الحازمي

قرار لجنة التحكيم يؤهل الشاعرين "عبدالله بن خشمان الهاجري وعبدالكريم البدراني"

أهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرين (عبدالله بن خشمان الهاجري من الكويت بـ 48 درجة من 50، وعبدالكريم البدراني من السعودية بـ 47 درجة)، وتبقى أربع شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة، والشعراء هم (عبدالله المسيلي الحارثي من السعودية وحصل على 46 درجة، سعود سليمان الفليح من السعودية وحصل على 45 درجة، هلال سلمان الشرفات من الأردن وحصل على 45 درجة، وأحمد العماش من البحرين وحصل على 40 درجة).

برنامج "شاعر المليون"

انطلق برنامج "شاعر المليون" في عام 2006، و هو برنامج مسابقة تلفزيونية للمنافسة في الشعر النبطي. ويهدف البرنامج إلى إحياء الشعر النبطي، والذي يعتبر مرتبط ببادية عرب الخليج العربي، من الناحية اللغوية والنمطية.



ويتألف البرنامج من مرحلتين: المرحلة الأولى تقوم اللجنة بتنظيم جولة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية لإجراء اختبار أداء المتسابقين. أما المرحلة الثانية فتكون في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث يتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية من خلال البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة.



ويتم بث الحلقات المباشرة عبر قناة بينونة وقناة الإمارات. ويحظى البرنامج بمعدلات مشاهدة عالية وجماهيرية كبيرة .

المزيد:

مكتبة البوابة: "صنايعية مصر" تأليف عمر طاهر