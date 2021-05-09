«كان ياما كان» تدعو للتبرع بقصص الأطفال

أعلنت «كان ياما كان»، المبادرة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بهدف جمع الكتب من المجتمع المحلي وتوزيعها على الأطفال واليافعين في المناطق التي تعاني من الأزمات حول العالم...

عن شراكتها مع «توصيل»، الشركة المتخصصة بتوصيل الطلبات والشحنات والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، لجمع كتب الأطفال التي يتم التبرع بها من قبل الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبموجب هذه الشراكة، سيقوم مندوبو شركة «توصيل» باستلام الكتب من المنازل والمكاتب والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة، وإيصالها إلى مقر المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حيث سيتم تعقيمها وفرزها وتصنيفها، ومن ثم إرسالها إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها، في المناطق المستهدفة، علماً بأن المبادرة تواصل جهودها للوصول إلى جميع الأطفال الذين يعانون ظروفاً صعبة تحول دون حصولهم على الكتب.

وتمكنت المبادرة التي أُطلقت عام 2015، من جمع أكثر من 15500 كتاب باللغة العربية والإنجليزية ولغات أخرى عديدة، وذلك حتى عام 2020، وتم توزيع 13700 كتاب منها على عدد من المناطق التي تشهد أزمات إنسانية أو اضطرابات سياسية أو ظروفاً اجتماعية، ويواجه الأطفال فيها صعوبة في الوصول إلى الكتاب، بغض النظر عن لغتهم أو جنسيتهم أو دينهم أو مكانهم، وبالتنسيق مع شركاء المبادرة حول العالم.

ودعت «كان ياما كان» كافة الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات إلى المساهمة في دعم هذه المبادرة الإنسانية الثقافية من خلال التبرع بكتب وقصص الأطفال المتوفرة لديهم، بأي لغة كانت، من خلال الاتصال على شركة «توصيل» على هاتف رقم 065031734، من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل.

واستأثر المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود» الذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالجزء الأكبر من الكتب التي تم توزيعها حتى الآن، بواقع 5000 كتاب (35% من إجمالي الكتب)، و2500 كتاب إلى مدرسة «نوشيرا ميوات» العامة في الهند (18% من إجمالي الكتب)، إضافة إلى مدارس ومكتبات أخرى في كل من المغرب، ولبنان، واليونان، وإيطاليا، استفاد من بعضها أطفال لاجئون