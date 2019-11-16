«I read» تعلن الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

أعلنت مبادرة «I read»، برئاسة شرين راشد، مؤسس المبادرة، عن أسماء الفائزين بمسابقة «القصة القصيرة»، تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وأفادت المبادرة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأسماء الفائزين الـ20 وهم: «أحمد محمود جاد الكريم، محمود عاشور عبدالوهاب، أحمد خليفة، محمد صلاح الدين عوض، طاهرة السيد مهدي، عمرو حسين محمد، رامي وفا، عمرو البدالي، معاوية طارق الذهبي، سما خالد عبد العزيز، هدير السيد، أحمد مجدي أحمد، أدهم محروس عبد العزيز، على سيد محمد، أحمد ربيع، رشا فوزي، محمد رجب شحاتة، روان أيمن فكري، أحمد محمود الروبي».

ومن المقرر أن تنشر القصص القصيرة الفائزة بالمسابقة، في كتاب صادر عن دار الشروق الراعي الذهبي للمبادرة.

ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل خلال حفل يقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي يوم 25 نوفمبر الجاري، يتسلم خلاله الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فيحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما سيتم اختيار العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، وطبعها في مجموعة قصصية صادر عن «دار الشروق».

وكانت القائمة القصيرة للمسابقة في دورتها الأولى ضمت 40 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.