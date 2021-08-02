"آخر رجل أعدم" للصومالية نادية محمد، تنافس فى جائزة مان بوكر

تنافس رواية "آخر رجل أعدم" للروائية الصومالية نادية محمد، فى القائمة الطويله لجائزة مان بوكر الدولية، وتتمحور الرواية حول خطأ قضائى أدى إلى إعدام رجل برىء...



تحكى الرواية قصة "محمود متان" الذي كان آخر رجل يعدم في ويلز، حيث انه متهم بقتل صاحبة المتجر ليلى فولبرت، في خليج تايجر في كارديف في 6 مارس 1952.



تم العثور عليها محاطة ببركة من الدماء بعدما قطع حلقها بشفرة حلاقة بينما سُرق منها 100 جنيه استرلينى، أى ما يعادل 3000 جنيه استرليني اليوم، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع southwalesargrus



في الرواية تقع الشبهات على "محمود" وأدين بالقتل وحُكم عليه بالإعدام واقتيد إلى المشنقة في سجن كارديف في يوم 3 سبتمبر ١٩٥٢، وبتبين بعد ذلك أنه بريء.



وتضم القائمة الطويلة للمان بوكر الروايات التالية:



الشمال بقلم أنوك" آرودبراجاسام



"المركز الثانى" بقلم راشيل كوس



"الوعد" بقلم دامون جالجوت



"حلاوة الماء" بقلم ناثان هاريس



"كلارا والشمس" لكازو إيشيجورو



"جزيرة" لكارين جينينغز



"بلدة تسمى العزاء" بقلم ماري لوسون



"لا أحد يتحدث عن هذا" بقلم باتريشيا لوكوود



"رجال الثروة" بقلم نادية محمد



"الحيرة" بقلم ريتشارد باورز



"غرفة الصين" بواسطة سنجيف ساهوتا



"الدائرة العظمى" لماجي شيبستيد



"لايت بربتشوال" بقلم فرانسيس سبوفورد