أبرز كتب قصور الثقافة المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من العناوين المهمة فى سلسلتى "ذاكرة الكتابة" و"الزخائر"، ...

المقرر عرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب المقامة فعالياته حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".



وقال الشاعر والناقد المسرحى جرجس شكرى إنه من إصدرات مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض الكتاب من سلسلة ذاكرة الكتابة "نظام الأثينين" لأرسطو طاليس الذى قدمه للقارئ المصرى الدكتور طه حسين، حين تعرف عليه أثناء الدراسة فى جامعة السوربون الكتاب الذى تم اكتشافه فى مصر عام 1891 ثم نُقل إلى المتحف البريطانى فى لندن، وتم تدريسه فى جامعات أوروبا، وعز على طه حسين ألا يعرف المصريون شيئاً عن هذا الكتاب رغم أنه استكشف في مصر قائلا "فما لى لا أفسر لهم ترجمته العربية لأني لم أتعلم لأنتفع وحدى" وقدم الترجمة العربية للقارئ منذ ما يقرب من مائة عام وقال: لأنه من الحق على كل مصري أن يبذل ما يملك من قوة لإصلاح ما أصاب مصر من فساد.



وأضاف "شكرى" أن الكتاب الثاني للدكتور حسين فوزي "سندباد إلى الغرب" وكنا من قبل قدمنا للكاتب المصرى العظيم مجموعة سندباديات "سندباد مصري، سندباد عصري، سندباد في رحلة الحياة وحديث السندباد القديم"، بالإضافة إلى مجموعة جديدة صدرت هذا العام 2021 من سلسلة ذاكرة الكتابة ومنها "تدهور الحضارة الغربية" للألماني شبينجلر، و كتاب "بنوك وباشوات" تأليف الباحث الأمريكى ديفيد لاندز، وترجمة دكتور عبد العظيم أنيس، والذي يعرض بالوثائق تفاصيل ديون الخديوى إسماعيل من خلال عثوره على أرشيف سرى لرسائل متبادلة بين اثنين من كبار ممولي الخديوى، وكيف تم نهب مصر، مع دراسة من المترجم حول الخراب الحديث لمصر المحروسة في عهد الانفتاح وكتاب "أرواح في خطر" تأليف لأفيرن كونكه وترجمة دكتور أحمد زكي، والكتاب يلقي الضوء على تاريخ الصحة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر فى عصر محمد على، من خلال الأوئبة التى ضربت مصر وكيف تم التعامل معها مثل وباء الكوليرا 1831، ووباء الطاعون، وكتاب " تأملات في الأدب والحياة "لإسماعيل مظهر، بالإضافة إلي المسرحيات السياسية والمسرحيات المجهولة لتوفيق الحكيم للناقد الكبير فؤاد دوارة.



وأوضح الشاعر والناقد المسرحى جرجس شكرى أنه صدر أيضا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة من سلسلة الذخائر كتاب "نهج البلاغة" وهو ما اختاره الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين علي بن أبى طالب بشرح الإمام محمد عبده، وتحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور ومحمد إيراهيم البنا، وكتاب "مفاتيح العلوم" الذي وضعه أبو عبد الله محمد بن أحمد أبن يوسف الكاتب البلخي المعروف بالخوارزمي والذي وصف كتابه "دعتنى نقسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعاٍ لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، متضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات التى خلت منها الكتب الحاصرة لعلم اللغة".