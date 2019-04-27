أبو ظبي: الكاتب والروائي عادل عصمت يوقع روايته "الوصايا"

وقع مساء الخميس الماضي ، الكاتب والروائي عادل عصمت روايته "الوصايا"، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمقام في الفترة من 24 وحتى 30 أبريل الجاري، بالعاصمة الإماراتية.

وحضر حفل التوقيع لفيف من محبي أعمال الروائي عادل عصمت، كما التقط بعضهم صورا تذكارية معه في ختام الحفل.

يشار إلى أن رواية «الوصايا» وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2019، والتي فازت بالجائزة الكبرى بها اللبنانية هدى بركات عن رواية «بريد الليل» في الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتدور أحداث رواية "الوصايا" في أجواء الريف المصرى عن تاريخ أسرة تشبه أزمنتها، وعبر وصايا عشر، تبدأ بالخلاص عن طريق تحمل المشقة، ولا تتوقف عند فضيلة التخلي، حيث يسرد سليم الجد الأكبر للأسرة، حكايته على أسماع حفيده "الساقط" كما يسميه، ذلك الحفيد الذي اعوجت حياته واختلت كما اعوج الزمن، الذي شهد صعود دار سليم من رماد الانهيار ثم ازدهارها ثم هدمها وتشتت سكانها في أرجاء العالم الفسيح، لتتلاشى إلى الأبد.