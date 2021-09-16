أحمد علي الزين يصدر روايته الجديدة "أحفاد نوح" الصادرة دار هاشيت أنطوان نوفل والمبنية على أحداث حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري فى عام 2005.



أحمد علي الزين يصدر روايته الجديدة "أحفاد نوح"

تتحدث رواية أحمد الزين عن شمس، رسام مسن فقد يده التي يرسم بها الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وأدى إلى اغتياله، طفلا، كان قد عاش في كوبا. مراهقا، عاش مع أمه في بلدها لبنان، ليتنقل بعدها في بلدان عديدة بين باريس وكندا و قبل أن يعود إلى بيروت، يجلس يومياً في مقهى في وسط بيروت متأملا الحياة بتفاصيلها، ومستعيداً قصصه الكثيرة عن تاريخه الشخصي المتقاطع مع تاريخ بلده، يطلعنا، من خلال قصص عنه وعن آخرين، على رؤيته إلى الحياة والموت والغربة والعنف والحرب وتطورات المدينة التي عايشها في السياسة والتاريخ والعمارة والفن.

نبذة عن رفيق الحريري

رفيق الحريري، هو رجل أعمالٍ ورئيس حكومةٍ لبنانيةٍ أسبق، هيمنت صورته وإنجازاته على المشهد السياسي والاقتصادي اللبناني، خصوصًا ما يتعلق بإعادة إعمار لبنان وتوفير المناخ الاستثماري فيه.

هيمن رفيق الحريري ابن مدينة صيدا الساحلية على المشهد الاجتماعي والسياسي للبنان ما بعد الحرب، كما أنه صاحب الفضل بإعادة إعمار بيروت التي دمرنها حربُ أهليةُ دامت 15 عامًا. اتسمت سياساته الاقتصادية أثناء المدة التي تقلد فيها منصب رئاسة الوزراء بالعدوانية، فقد خصخص الصناعات ونفذ سياسة الاستثمار الخارجي المباشر. وقد غيرت السياستين السابقتين الوجود الاقتصادي الاجتماعي للبنان.

اُغتيل رفيق الحريري عام 2005، لدى مرور موكبه بالقرب من فندق السان جورج في بيروت، وما زالت التحقيقات جاريةُ بشأن مقتله.

أحمد علي الزين يصدر روايته الجديدة "أحفاد نوح"





أحمد علي الزين

روائي وإعلامي لبناني، ولد عام 1955، عمل منذ أواخر السبعينيات فى الصحافة اللبنانية والعربية حيث اشتهر بكتابة المقالة، كتب للعديد من الصحف اليومية والدورية اللبنانية والعربية، كتب وأنجز للإذاعة والتلفزيون الكثير من البرامج الدرامية والثقافية والسياسية والوثائقية، كما اقترن اسمه ووجهه الإعلاميان ببرنامج "روافد" الثقافى على تلفزيون العربية لسنوات، له عدة أعمال روائية مثل "الطيون"، روايته الأولى، ثم "خربة النواح" و"معبر الندم" وصولا إلى "حافة النسيان" و"صحبة الطير".

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