"أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي" للناقد مهند النابلسي    

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة ؛ صدر كتاب « أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي » للباحث والناقد السينمائي الأردني "مهند النابلسي".

الكتاب يقع في 472 صفحة من القطع الكبير ، ويتضمن خمسة أقسام رئيسة هي:

- القسم الأول : نماذج لأفلام سينمائية في الخيال العلمي

- القسم الثاني : مقالات ودراسات في أدب الخيال العلمي

- القسم الثالث : السينما الفلسفية / - أربعون نموذجًا لافتًا لأفلام فلسفية

- القسم الرابع : قصص في أدب الخيال العلمي

- القسم الخامس : قراءة في نماذج من كُتب الخيال العلمي

الكتاب يعد أول كتاب سينمائي عربي نقدي- تحليلي يقدِّم رؤية بانورامية فريدة لحوالي مائة فيلم عالمي حديث وجديد في الخيال العلمي/والفلسفي ، ويتضمن تطبيقات وطروحات عديدة محتملة وخيالية وفانتازية مقتبسة من أفلام الخيال العلمي ، مع أمثلة واقعية دالة لأكثر من أربعين فيلمًا لافتًا خلال العقدين الماضيين ، مع شروحات وصفية ونقد سينمائي متكامل لست تحف سينمائية جديدة ذات مضامين ترفيهية وفتازية وعلمية مثيرة للجدل بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والقصص في الخيال العلمي ، وملخصات كُتب... طرح جديد فريد ممتع وجذاب وترفيهي ومرجعي/ معرفي وغير مسبوق في المكتبة العربية ، أصيل غير منقول ولا مقتبس... وسيبقى في يدك حتى تنهي قراءته.

من هو مهند النابلسي؟

alnabulsi.muhannad5@gmail.com

• مهند محمد عارف النابلسي.

• كاتب وباحث وقصصي وناقد سينمائي ، أردني / فلسطيني ، من مواليد 20 شباط فبراير 1949 في نابلس ، فلسطين ، ومقيم حاليًا في عمَّان / الأردن.

• حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيماوية من جامعة فرايبرغ ، ألمانيا.

• عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ 1999.

• عضو الاتحاد العربي لكتاب الإنترنت منذ تأسيسه عام 2007.

• الجوائز الأدبية التي حصل عليها :

- جائزة رابطة الكتاب الأردنيين : في المقالة الأدبية ، عام 1995

- جائزة رابطة الكتاب الأردنيين : في قصص الخيال العلمي ، عام 1996

- جائزة رابطة الكتاب الأردنيين : في القصة ، عام 1997

- جائزة رابطة الكتاب الأردنيين : في الرواية ، عام 1998

• كتب أكثر من 1500 مقالة وقصة وخاطرة وبحث في أكثر من عشرة مواقع إلكترونية عربية شهيرة (مثل عود الند واكسيير وديوان العرب وصوت العرب ودنيا الوطن الفلسطينية ورأي اليوم اللندنية والشروق الباريسية... الخ) ، كما كتب بعدة صحف محلية وإقليمية وعالمية كالقدس العربي والحياة اللبنانية ، كما أنه ينشر مقالات متخصصة دورية بالنقد السينمائي بمواقع عربية متخصصة هولندية ومغربية وبحرينية وعراقية ولبنانية وأمريكية وخليجية (كموقع الناقد السينمائي المشهور محمد رضا "ظلال وأشباح" وموقع عين على السينما اللندني وموقع عود الند الأدبي اللندني ، ومواقع الصدى وساسابوست وسنابل المميزة).

• متخصص أيضًا بالكتابة في مجالات الإدارة والجودة والتميز من منطلق خبرته الطويلة بهذه المجالات كمستشار وباحث ومدرب ومرشد ومقيم معتمد.

• تابع دراسته المتخصصة عن طريق الإنترنت فحصل على أربع شهادات متخصصة بإدارة الجودة (من جامعة مانيتوبا الكندية بالعام 2002) ، ومستويات أحزمة "السيكس سيجما" الثلاث (الأخضر واللين والأسود) حتى حصل على شهادة الماستر في الحيود السداسي من جامعة فيلانوفا الأمريكية في العام 2007.

• نشر أول كتاب عالمي معرب بعلم "السيكس سيجما" بواسطة دار وائل للنشر في العام 2005 ، وحصل هذا الكتاب على جائزة أحسن كتاب تقني بمسابقة جامعة فيلادليفيا الأردنية لأحسن كتاب في العام 2005.

• صدر له كتاب آخر في العام 2002 تناول موضوعي الجودة الشاملة والكايزن وصدر بالتعاون مع جمعية الجودة الاردنية.

• كما أنجز مخطوطتين (غير منشورتين) في نصوص الخيال العلمي.

• في العام 2016 قام الموقع المهجري العربي الشهير "ديوان العرب" بمنحه درع التميز في المقالة النقدية من بين تسعة كتاب عرب مبدعين ومشهورين في مجالات الكتابة القصصية الإبداعية والشعر ، كما منح في نفس العام شهادات تقدير من الموقعين الإلكترونيين "الفكر وجاردينا".

• مؤخرًا نشر مقالات سينمائية متخصصة في مجلتي "أفكار" الاردنية ومجلة "السينمائي" القطرية. وفي العام 2018 ، وقد تمَّ منحه شهادات تقدير جديدة من موقعي "الصدى والنور" المهجرين.

