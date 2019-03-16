قراءات - رواية "أرض النفاق"

” نحن شعب يحب الموتى، ولا يرى مزايا الأحياء حتى يستقروا في باطن الأرض “

من عنوان هذه الرواية سيقفز إلى ذهنك فيلم أرض النفاق الذي قام ببطولته فؤاد المهندس، أليس كذلك؟ في الحقيقة هذه الرواية بالفعل هي الرواية التي تم اقتباس الفيلم عنها، ولكن الفيلم تم تغيير أحداثه بالكامل ولم يحتفظ المخرج إلا ببعض قشور من الرواية، فبعد مقابلة بطل الرواية مع التاجر وأخذه للحبوب يبدأ في كشف السلبيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع وأفراده، وليس المقصود بالمجتمع هنا المجتمع المصري فقط بل المجتمع العربي بأكمله.

وجدير بالذكر أن الرواية صادرة عام 1949 وعندما تبدأ في قراءتها تشعر كأنها مكتوبة البارحة، فجمال وبساطة أسلوب يوسف السباعي ينقلك إلى الواقع المرير دائماً بالرغم من أن الرواية خيالية إلى أقصى درجة.