أفضل 10 كتب في السيرة النبوية الشريفة بمناسبة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقدم لكم أفضل الكتب التي يمكنكم الاطلاع عليها للقراءة عن سيرته العطرة وتحصيل الفوائد منها. كل قول وفعل صدر منها هو حكمة وعلم، فلا سيرة أَولى في دراستها من سيرة رسولنا الكريم، ولا سيرة أغنى بالعلم والقيم والاستفادة من سيرة شفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أفضل 10 كتب في السيرة النبوية الشريفة

1- كتاب " زاد المعاد في هدي خير العباد":

هو كتاب للعالم ابن القيم الجوزية

يعد هذا الكتاب من أفضل وأهم الكتب الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث يمكنك الرجوع إليه للتعرف على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

كُتب هذا الكتاب في خمسة مجلدات جمع فيها المؤلف كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وغزوات ومعاملات وهو عبارة عن 3214 صفحة.

محتوى الكتاب

تناول المؤلف في هذا الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته، وحياته، كما بيّن هدي النبي في معيشته وعبادته ومعاملته لأصحابه وأعدائه. هذا، وقد استطاع المصنف أن يستخرج من هذه السيرة الكريمة الكثير من المسائل الفقهية والآداب والعقيدة كذلك، فيعد الكتاب موسوعة حقيقية، وليس مجرد سردٍ لسيرة الحبيب.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الكتاب يتميز عن غيره باحتوائه على الكثير من الأحاديث الصحيحة، فابن القيم كان حافظًا مسند الإمام أحمد بن حنبل والذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديث.



2- كتاب " محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه ":

للشيخ/ عائض القرني يعتبر هذا الكتاب من أفضل كتب السيرة النبوية؛ حيث أنه يجمع بين الصفات والرقائق، وهو مختصر في مجلد واحد عبارة عن مائة واثنين وسبعين صفحة، وعنوان الكتاب خير دليلٍ لما فيه.

محتوى الكتاب

يتناول الشيخ في هذا الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، ويقول الشيخ في مقدمة الكتاب: ” لا أستطيع أن ألزم الحياد في كتابتي عن أحبّ إنسان إلى قلبي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنني لا أكتب عن زعيم سياسي قدم لشعبه أطروحته وعرض على أتباعه فكرته، ليقيم دولة في زاوية من زوايا الأرض، بل أكتب عن رسول رب العالمين، المبعوث رحمة للناس أجمعين.”



3- كتاب " سبل الهدي و الرشاد في سيرة خير العباد ":

للمؤلف/ حمد بن يوسف الصالحي الشامي ،يعد هذا الكتاب من أفضل وأشهر الكتب الضخمة الموجودة في السيرة النبوية؛ حيث أن المؤلف أراد أن يجمع فيه كل ما سبقه من مؤلفات موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا، وقد اقتبسه المؤلف من أكثر من ثلاثمائة كتاب، وجمعه في اثنى عشر مجلداً.

محتوى الكتاب

يشمل هذا الكتاب على بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأَفعاله، كما يبين كيف كانت حياته، ومعاملاته، وهو يعتبر من أفضل المصنفات الموجودة في السيرة النبوية؛ حيث تحرى فيه المؤلف الدقة، والصواب، ولم يذكر فيه شيئاً من الأحاديث الموضوعة، وختم كل باب بتوضيح الألفاظ الغريبة، وما أشكل فهمه.



4- كتاب " اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون":

تأليف/ موسى راشد العازمي، يندرج هذا الكتاب أيضاً تحت قائمة أفضل الكتب الموجودة في السيرة النبوية، وهو عبارة عن 4 مجلدات،و تبلغ عدد الكتاب بالكامل 2702 صفحة، وقد تم نشره عام 1432 هـ ـ 2011 م.

محتوى الكتاب

تناول المؤلف في مجلدات هذا الكتاب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته؛ حيث تحدث عن حفظ الله تعالى لِنبيه من شرب الخمر، كما عصمه من التقرب من الأصنام، وغير ذلك من الفواحش التي كانت شائعة آنذاك.

ثم تناول المؤلف الصفات التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر مثل أنه كان معروفاً بالأمانة، والصدق، وصلة الرحم. بالإضافة إلى ذلك فقد تعرض المؤلف لذكر الغزوات والهجرة والفتح. وقد استغرق المؤلف عشر سنوات في جمع هذا الكتاب وتحقيقه ثم سنتان مراجعته وتعديله.



5- كتاب " فقه السيرة ":

للمؤلف/ محمد الغزالي السقا، يعد كتاب فقه السيرة واحد من أفضل الكتب المشهورة والميسرة في السيرة النبوية؛ حيث أن جمعه في 368 صفحة موزعة في 9 فصول، وقد تم إصدار الطبعة الأولى منه في عام 2000 م.

محتوى الكتاب

يحتوي هذا الكتاب على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مبسط وقد استفتح الإمام كتابه بالحديث عن عظمة النبي، كما تحدث استيائه من جهل كثير من المسلمين بسيرته.

وقد اعتمد الغزالي في هذا الكتاب على أسلوب تمحيص الأسانيد، وتسجيل ما دق من الوقائع ولم يستخدم أسلوب السرد التاريخي المجرد فقط وإنما كان يقف دائمًا عند كل نقطة في حياة النبي ويستخرج منها الفوائد والنِّكات، مما جعل الكتاب من أعظم الكتب التي جمعت سيرة الحبيب.



6- كتاب " السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث ":

للدكتور/ علي محمد الصلابي، يعتبر هذا الكتاب أيضاً واحد من أفضل كتب السيرة النبوية، جمعهُ المؤلف في مجلد واحد تبلغ عدد صفحاته تسعمائة وأربع وثلاثون صفحة.

محتوى الكتاب

يتناول هذا الكتاب أحوال العالم قبل بعثة المصطفى من الناحية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك الخلقية، كما تناول أحوال العالم بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بالإضافة إلى أنه تحدث عن مراحل الدعوة، والبناء التصوري والتعبدي في العهد المكي، وعن الأساليب التي استخدمها المشركين في محاربة الدعوة؛ لذلك فقد تميز هذا الكتاب بشموليته واحتوائه على أجزاء كثيرة صحيحة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.



7- كتاب " السيرة النبوية لابن هشام ":

للعالِم/ عبد الملك بن هشام، يعد هذا الكتاب أيضاً واحد من أفضل وأهم الكتب الموجودة في السيرة النبوية، وهو عبارة عن أربعة مجلدات.

محتوى الكتاب

يحتوي هذا الكتاب على بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة بشكل مفصل وشرح الأمور التي تتعلق بذلك صغيرها وكبيرها ؛ حتى يوضح المؤلف للقارئ كيف كان حال النبي والصحابة مع خالقهم ومع أنفسهم وحتى مع الحيوانات.



8- كتاب " نبي الرحمة ":

للباحث المصري محمد مسعد ياقوت، يعد هذا الكتاب أيضاً واحداً من أفضل كتب السيرة النبوية، وهو عبارة عن مجلد واحد تبلغ عدد صفحاته 467 صفحة.

محتوى الكتاب

يشتمل هذا الكتاب على بيان تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مختصر عليه وسلم؛ حيث تحدث المؤلف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، كما تناول الحديث عن حياته صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وفي المدينة.

هذا، وقد بيّن المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام مجتمعاً مدنياً على مبدأ المواطنة ومساواة كافة المواطنين في الحقوق والواجبات.



9- كتاب " نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ":

للمؤلف/ محمد بن عفيفي الباجوري،يعد هذا الكتاب أيضاً واحداً من أفضل الكتب المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث أنه تحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل موجز؛ لذلك فإن عدد صفحاته مائة وواحد وسبعون صفحة.

محتوى الكتاب

يتناول الكتاب سيرة الحبيب بدايةً من نسبهِ صلى الله عليه وسلم ومرورًا بحياته ومحنها وأحداثها ثم انتهاءً بالمعجزات التي حدثت على يديه، ثم ختم الكتاب بالحديث عن قبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم.



10- كتاب " سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال ":

لِلشيخ/ محمود المصري، يندرج هذا الكتاب أيضاً تحت قائمة أفضل الكتب الموجودة في شرح السيرة النبوية بشكل مختصر، وتبلغ عدد صفحاته7 صفحة.

محتوى الكتاب

هو كتاب جمع فيه المؤلف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلغة بسيطة وطريقة تناسب عقلية الأطفال وتطلعهم على كل جزء من حياة الحبيب؛ حيث بدأ المؤلف بالحديث عن ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تناول المؤلف قضية نزول الوحي، والدعوة جهراً، وأساليب إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تناول فتح مكة، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

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