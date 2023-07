البوابة – إذا كنت تحب أدب الغموض والإثارة والقصص الغريبة، فنحن بحثنا ووجدنا لك أفضل 5 كتب تدور حول موضوع الغموض والإثارة لأشهر الأدباء والكتاب العالميين.

أفضل 5 كتب وروايات تدور حول الغموض

ثم لم يكن هناك شيء من (And Then There Were None) تأليف أجاثا كريستي (1939)

تمت دعوة مجموعة من عشرة غرباء إلى جزيرة منعزلة. عندما وصلوا ، وجدوا أنفسهم محاصرين واحدًا تلو الآخر ، وقُتلوا.

كلب باسكرفيل (The Hound of the Baskervilles) بواسطة آرثر كونان دويل (1902)

يحقق شيرلوك هولمز والدكتور واتسون في وفاة السير تشارلز باسكرفيل ، الذي قيل إنه قُتل على يد كلب صيد عملاق.

كتاب الصقر المالطي (Maltese Falcon) من تأليف داشيل هاميت

سام سبايد هو محقق خاص تم تعيينه للعثور على تمثال صغير يسمى Maltese Falcon وقادته القضية إلى شبكة من الغش والقتل.

غون غيرل (Gone Girl) بقلم جيليان فلين (2012)

عندما تختفي إيمي زوجة نيك دن ، يصبح المشتبه به الرئيسي في اختفائها. لكن مع بدء التحقيق ، يتضح أن لا شيء كما يبدو.

الفتاة ذات وشم التنين (The Girl with the Dragon Tattoo) بقلم ستيج لارسون (2005)

ميكائيل بلومكفيست هو صحفي سيء السمعة وظفه هنريك فانجر للتحقيق في اختفاء ابنة أخته هارييت قبل 40 عامًا. يتعاون بلومكفيست مع ليزبيث سالاندر ، الشابة ذات الماضي المضطرب ، لحل القضية.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من كتب الغموض العظيمة المتوفرة. إذا كنت من محبي هذا النوع ، فإنني أوصي بشدة بمراجعة هذه العناوين.

نصائح لكتابة كتب الغموض:

قم بأبحاثك. إذا كنت تكتب لغزًا تقليديًا ، فستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث حول كيفية عمل المحققين. يمكنك قراءة الكتب والمقالات حول المحققين الواقعيين أو يمكنك مشاهدة إجراءات الجريمة على التلفزيون.

خلق شخصيات يمكن تصديقها. يجب أن تكون الشخصيات في قصتك الغامضة متطورة وقابلة للتصديق. يجب أن يكون لديهم دوافعهم وأسرارهم الخاصة ، ويجب أن تكون معقدة بما يكفي بحيث لا يستطيع القارئ دائمًا التنبؤ بأفعالهم.

حافظ على التشويق عالياً. التشويق هو ما يجعل القارئ يقلب الصفحات ، لذلك من المهم إبقاء التشويق مرتفعًا طوال قصتك. يمكنك القيام بذلك عن طريق الكشف عن القرائن ببطء ، عن طريق إنشاء حبكات غير متوقعة.

لا تخف من قتل الشخصيات. إذا كنت تريد أن تكون قصتك الغامضة مشوقة حقًا ، فعليك أن تكون مستعدًا لقتل الشخصيات. سيبقي هذا القارئ على حافة مقعده ، متسائلاً من سيكون التالي.

