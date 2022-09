أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا كان الأمير تشارلز يبلغ من العمر 21 عامًا فقط عندما التقى بكاميلا شاند في مباراة بولو في وندسور جريت بارك. على الرغم من أنهما تواعدا لفترة وجيزة ، إلا أن كاميلا وتشارلز لم يتزوجا الا بعد 35 عامًا أخرى ، بعد أن كان كلاهما متزوجًا ومطلقًا. لقد قطعت كاميلا شوطًا طويلاً في نظر العائلة المالكة منذ أن قابلت تشارلز لأول مرة ؛ هذا العام ، أعلنت الملكة إليزابيث أن "أمنيتها الصادقة" أن تُعرف زوجة ابنها كاميلا باسم الملكة القرينة عندما يتولى تشارلز العرش.

على مدار العقود ، كان هناك العديد من الكتب التي تزعم أنها تحكي القصة الحقيقية لتشارلز وكاميلا. هنا ، اخترنا أفضل تسعة كتب - السير الذاتية ، ومذكرات الصور ، والعناوين الشائعات - التي تلقي ضوءًا جديدًا على أفراد العائلة المالكة كأفراد وكزوجين.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

1. الأمير تشارلز: العواطف والمفارقات في حياة غير محتملة (Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life)

بقلم سالي بيدل سميث

تشتهر الصحفية الأمريكية سالي بيدل سميث بسيرها الذاتية الدقيقة والشاملة ، من إليزابيث الملكة: حياة العاهل الحديث إلى النعمة والقوة: العالم الخاص للبيت الأبيض في كينيدي. في عام 2017 ، وجهت انتباهها إلى وريث العرش ، تشارلز ، والتوقعات التي كانت تدور حوله منذ ولادته. وصفت مراجعة مميزة للأمير تشارلز في قائمة الكتب بأنها "شاملة وعادلة بشكل مثير للإعجاب" و "حتى وصوله إلى العرش ، ستظل صورة سميث بمثابة الدراسة النهائية".

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

الدوقة: كاميلا باركر بولز وعلاقة الحب التي هزت التاج ()

بقلم بيني جونور

كتبت بيني جونور في مقدمة الدوقة: "لم يكن هناك من ينكر أن الأمير كان يحب كاميلا دائمًا". هي وتشارلز ، "زوجان مقنعان ومتناسقان ، ولهما نفس المُثُل ، ومداعبتهما نفس الإحساس بالعبثية. إنهما صديقان ورفيقان ورفيقا روح". تتعمق سيرة جونور في كيفية قيام كاميلا "بأداء مثل هذا الدور المحوري في التاريخ البريطاني". تابعت جونور الدوقة في ارتباطات رسمية على مدار أكثر من عام ، وتحدثت معها عدة مرات (على الرغم من عدم إجراء مقابلة معها رسميًا). ومع ذلك ، فقد أجرت مقابلة مع أصدقاء كاميلا وعائلتها والأشخاص الذين يعملون معها. هذا قريب من سيرة ذاتية مرخصة مثل العائلة المالكة.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

تشارلز وكاميلا: صورة لعلاقة حب (Charles & Camilla: Portrait of a Love Affair)

بقلم جيلز براندريث

وصف الكاتب والسياسي جيلز براندريث بأنه "الحساب النهائي لواحدة من أكثر القصص غير العادية في عصرنا" ، وقد تابع كتابه لعام 2004 عن علاقة الملكة إليزابيث والأمير فيليب (Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage) بإلقاء نظرة على الأمير تشارلز وعلاقة حب كاميلا التي استمرت عقودًا. كان براندريث كاتب سيرة الأمير فيليب وأمضى أكثر من 40 عامًا مع دوق إدنبرة الراحل. كتب عن حياة فيليب على نطاق واسع. لذلك ، في حين أن الابن الأكبر لفيليب كان منطقة جديدة بالنسبة له ، فإنه يوفر أيضًا وجهة نظر من الداخل. علاقة تشارلز وكاميلا يلخصه اقتباس من جان أنويله ، الكاتب المسرحي الفرنسي ، الذي كتب ، "هناك حب ، بالطبع. ثم هناك حياة ، عدوها". اعتبر كتاباً يجب أن تقرئه لأولئك الذين لديهم فضول حول علاقة تشارلز وكاميلا المعقدة.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

أوراق القصر: داخل بيت وندسور - الحقيقة والاضطراب (The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil)

بقلم تينا براون

نظرة أحدث على منزل وندسور يتبع العائلة المالكة البريطانية من وفاة الأميرة ديانا حتى خروج هاري وميغان. يتضمن فصولًا عن جميع اللاعبين الرئيسيين ، بما في ذلك تشارلز وكاميلا. في حين أن أكبر الكشف عن كتاب تينا براون لم يكن له علاقة بهذين الاثنين ، إلا أنه لا تزال هناك تفاصيل رائعة تم الكشف عنها حول أمير ويلز ودوقة كورنوال. إذا كنت تحب النميمة والمكائد الملكية ، فإن The Palace Papers هي 100٪ من أجلك.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

الملك تشارلز: الرجل والملك ومستقبل بريطانيا (King Charles: The Man, the Monarch, and the Future of Britain)

بقلم روبرت جوبسون

يغوص المراسل الملكي روبرت جوبسون في حياة الأمير تشارلز في سيرة ذاتية صدرت عام 2019 بعنوان الملك تشارلز. جوبسون ، الذي كتب عن الأمير فيليب والأميرة ديانا والأمير وليام وغيرهم من أفراد العائلة المالكة ، يوجه نظره إلى حياة أمير ويلز وهو يقترب من اعتلائه العرش. على وجه الخصوص ، يغوص في المعتقدات السياسية للأمير تشارلز - حول مواضيع من تغير المناخ إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - ويتحدث إلى "مصادر قريبة من الأمير لم تتحدث بشكل رسمي من قبل".

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

الأمير المتمرد: قوة وعاطفة وتحدي الأمير تشارلز (Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)

بقلم توم باور

إن كتابRebel Prince للصحفي البريطاني توم باور مليء بالمزاعم الجامحة. على سبيل المثال ، كتب باور أن الملكة أطلقت على كاميلا اسم "تلك المرأة الشريرة" وقالت إنها لا تريد أن تفعل شيئًا معها. كما ادعى أن أمير ويلز أرسل ذات مرة أثاث غرفتي نوم قبل زيارة منزل أحد الأصدقاء. إذا كنت تحب النميمة التي لا أساس لها – فهذا لك.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

لعبة التيجان: إليزابيث وكاميلا وكيت والعرش

Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne

لعبة التيجان لا تركز على تشارلز. بدلاً من ذلك ، فإنه ينظر إلى "العلاقات والمنافسة" بين أبرز ثلاث نساء في العائلة المالكة البريطانية اليوم: الملكة إليزابيث ، وكاميلا باركر بولز ، وكيت ميدلتون. واحدة الملكة الحالية ، واثنتان ملكات المستقبل.

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا

الملكية الحديثة: الملكية البريطانية (Modern Monarchy: The British Royal Family Today)

بقلم كريس جاكسون

ظل المصور كريس جاكسون يوثق العائلة المالكة منذ عام 2003 ، وكتابه الأول عبارة عن مجموعة رائعة من الصور ، مكتملة بالتعليقات والرؤى الخاصة بجاكسون. تم تضمينه بالطبع صور تشارلز وكاميلا على مر السنين - مما يسمح للقراء بإلقاء نظرة على الحياة الملكية في الصف الأول من وراء الكواليس.

اقرأ أيضاً:

أهم 3 كتب تفضلها ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية