أكاديمية الشعر: «100 قصيدة في إكسبو 2020» أصدرت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ديوان: (100 قصيدة في إكسبو 2020)، يتضمن أبرز القصائد التي جادت بها قرائح الشعراء من دول الخليج والوطن العربي، وذلك بعد زيارتهم لأرض المهرجان وتجولهم في مختلف أجنحته.

أكاديمية الشعر: «100 قصيدة في إكسبو 2020»

الديوان



وجاء الديوان في حجم من القطع الصغيرة، وبلغ عدد صفحاته 126 صفحة، وضمَّ قصائد المائة شاعر الذين تأهلوا إلى مرحلة المائة من مسابقة شاعر المليون في موسمها العاشر، ووظف كل واحد منهم أحاسيسه في التعبير عن مشاهداته في كل جناح من أجنحة الإكسبو.

ووصف الشعراء في قصائدهم دولة الإمارات بــ(أرض الطموح) لأنها حققت المعادلة الصعبة في جمع ثقافات الشعوب وجنسيات عشرات دول العالم على أرضها متمثلة في أجنحة الدول التي شاركت في معرض إكسبو 2020، وكان بالنسبة لها بمثابة فرصة لتواصل العقول وصنع المستقبل وتبادل الأفكار.

وكان الحس الإنساني حاضراً في قصائد الشعراء بشكل ملفت، وظهر جلياً من خلال وصفهم دهشتهم وانبهارهم بضخامة الحدث العالمي الذي فاق التوقعات، حيث جمع بين الماضي والحاضر والمستقبل ليصبح علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات تضاف إلى الإنجازات الكثيرة التي حققها أبناء الدولة.

ولم يغب عن ذاكرة الشعراء في أثناء كتابتهم قصائدهم مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فكان له حضور بارز في قصائد الشعراء التي وصفت فوز دبي في استضافة إكسبو 2020 وتنظيمه بحصاد زرع زايد.

ومن قصائد الديوان، قال الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي الذي فاز بلقب حامل بيرق شاعر المليون في دورته العاشرة:

في إكسبو كل الحضارات بثراها تكتمل

وفي الوصل ساحه تذهل اللي في زواياها يخيل

قصه عجيبه بين ماضي حاضره يطلب عمل

لاجل التقدم فيه لازم ما تعرف المستحيل

ثم ارتحلنا في جناح اسمه (ألف) فيه اشتمل

علم يخلد والتطور فيه جيل عقب جيل

وتاريخ ابن بطوطه اللي عن طموحه ما يمل

والكندي اللي له مع الأرقام تاريخ أصيل

اقرأ أيضاً:

حفل اختتام إكسبو 2020 دبي يوم 31 مارس الجاري