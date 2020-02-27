أمريكا: منع استيراد ودخول أي قطع أثرية يمنية

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء، منع استيراد ودخول أي قطع أثرية يمنية، والاتجار بها داخل أراضيها.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، فقد جاء في القرار، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن: ”الظروف تستدعي فرض قيود طارئة، على فئات من المواد أو القطع الأثرية العرقية من التراث الثقافي في اليمن”.

وأشار القرار إلى أن: ”القيود ستكون نافذة لمدة 5 سنوات، من تاريخ طلب اليمن فرض مثل هذه القيود، وتحديدا حتى 11 سبتمبر/ أيلول 2024، مالم يتم تجديدها، ويسري نفاذه من 5 فبراير/ شباط 2020“.

من جهته، رحب وزير الثقافة اليمني مروان دماج، بالقرار الأمريكي، لافتا إلى أنه: ”ثمرة للتحركات اليمنية لدى الإدارة الأمريكية، لمنع دخول الآثار اليمنية المسروقة والاتجار بها“.

واتهمت صحيفة ”نيويورك تايمز“، في تحقيق صحفي لها، نشرته في شهر مارس/ آذار من العام الفائت، سلطت من خلاله الضوء على الآثار اليمنية المسروقة، ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، بالتورط بشكل مباشر في عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى خارج البلاد.