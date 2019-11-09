أميرة حسني تحتفل بصدور روايتها "رغبات"

احتفلت الكاتبة أميرة حسني بصدور روايتها الجديدة التي تحمل عنوان "رغبات".



وتعالج الكاتبة أميرة حسني في روايتها الصادرة حديثا، موضوعات عديدة مثل الحب والعلاقات العاطفية والتجارب في حياة المرأة، وشعورها بالوحدة، والتحديات المختلفة التي تواجهها في المجتمع، في فصول متنوعة ومختلفة تنوعت فيها الأحداث والشخصيات لتنقل القارئ إلى عالم تتشابك فيه الأحداث وتصعب فيه التحديات على الأبطال لتجعله يتساءل عن الكيفية التي سيواجه بها الأبطال هذه المواقف، وكيفية خروجهم منها وصولا إلى نهاية الرواية.



وتقول الكاتبة أميرة حسني: "أحيانا يتغلل في وجدان المرأة رغبة ملحة، رغبة في أن تكون مرغوبة، وعندما تكون بلا رجل تطمئن إلى صحبته، تتغلل الوحدة في ثناياها وتشرب روحها بالظمأ إلى الإحتواء.. لا ليس الجسد وحده هنا بغيتها، ليس الجسد وحده ما يحتاج إلى إكسير الحياة، إنها الروح.. إنه القلب الذي تتغضن ثناياه من فرط العوز إلى المشاركة".